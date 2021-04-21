Малый общепит в Красноярском крае пострадал больше других коллег по цеху

Карантинное закрытие кафе, баров и ресторанов в прошлом году не могло не сказаться на финансовом результате этих заведений. Но не для всех падение оказалось катастрофическим.

По итогу 2020 года оборот малых предприятий общественного питания в Красноярском крае снизился на 35,3%. Об этом сообщили в Красноярскстате. При этом на их долю пришлось 39,7% оборота всего местного общепита.

Почти столько же — 35,2% — потеряли игроки этого рынка из класса индивидуальных предпринимателей. Хотя доля их в обороте была куда меньше — 10,9%.

Остальные 49,4% оборота пришлись на так называемые «компании, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства». Их потери, по сравнению с коллегами, выглядят совсем мизерными — 3,8%.

В целом оборот предприятий общепита Красноярского края в 2020 году составил 24,2 млрд рублей, что на 22,9% меньше, чем годом ранее (хотя тогда он показал рост в 7,5%).

Добавим также, что, по данным Красноярскстата, краевая HoReCa в 2020 году понесла убытки в 850 млн рублей, заработав лишь 97,5 млн. В результате ее сальдированный результат (прибыль минус убыток) оказался на отрицательном уровне и составил −752,9 млн. Почти две трети (61,1%) компаний из этого сектора оказались в числе убыточных — в 2019 таковых было 35%, а сальдо по году было больше 200 млн рублей. В январе же 2021 года количество убыточных предприятий в сегменте увеличилось до 63,2%, его доходы составили 4,1 млн рублей при убытках в 104,2 млн.