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В Красноярске построят новую кольцевую развязку

Перекресток Монтажников и Тимошенкова
Перекресток Монтажников и Тимошенкова. Иллюстрация: Яндекс.Карты

Инициатива ее строительства принадлежит жителя района, где она появится. Развязка должна облегчить движение сложном участке правобережья Красноярска - в поселке Водники.

#НОВОСТИ
Новую кольцевую развязку построят в поселке Водники на правобережье Красноярска. Об этом рассказали в Министерстве транспорта Красноярского края.
 
Новый объект инфраструктуры появится на перекрестке улиц Монтажников и Алеши Тимошенкова. Когда начнется строительство и когда объект введут в эксплуатацию, пока не уточняется.
В этом году перекресток кардинально изменится. Здесь появятся два автомобильных кольца, новые знаки, разметка, пешеходные переходы. Остановки общественного транспорта перенесут», — говорят в Минтрансе.
В Красноярске построят новую кольцевую развязку 1
 
Также неясно во сколько обойдется строительство — в ведомстве лишь уточняют, что работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Этот сложный перекресток попал в план работ по национальному проекту по инициативе жителей поселка Водники», — говорят в Минтрансе.
Автор: Евгений Волошинский
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