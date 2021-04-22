В Красноярске построят новую кольцевую развязку

Инициатива ее строительства принадлежит жителя района, где она появится. Развязка должна облегчить движение сложном участке правобережья Красноярска - в поселке Водники.

Новую кольцевую развязку построят в поселке Водники на правобережье Красноярска. Об этом рассказали в Министерстве транспорта Красноярского края.

Новый объект инфраструктуры появится на перекрестке улиц Монтажников и Алеши Тимошенкова. Когда начнется строительство и когда объект введут в эксплуатацию, пока не уточняется.

В этом году перекресток кардинально изменится. Здесь появятся два автомобильных кольца, новые знаки, разметка, пешеходные переходы. Остановки общественного транспорта перенесут», — говорят в Минтрансе.

Также неясно во сколько обойдется строительство — в ведомстве лишь уточняют, что работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».