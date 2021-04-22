Предпринимателям Красноярского края увеличили бюджетную поддержку
Дополнительные деньги уже заложены в краевом бюджете. Они пойдут на расширение возможностей консультационной поддержки бизнеса, а также на микрозаймы и госгарантии.
Финансирование краевой госпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» увеличено на 130 млн рублей. Такое решение сегодня поддержала сессия Законодательного Собрания Красноярского края, поддержав соответствующую корректировку бюджета.
Эти деньги распределят между двум направлениями — 100 млн рублей пойдут на финансовую поддержку субъектов МСП в виде госгарантий и микрозаймов, а оставшиеся 30 млн потратят на расширение сети центров «Мой бизнес».
Докапитализация региональной микрофинансовой организации позволит большему количеству предпринимателей края воспользоваться льготными займами и гарантийной поддержкой для получения кредитов в банках», — говорит руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.