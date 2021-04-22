Предпринимателям Красноярского края увеличили бюджетную поддержку

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Дополнительные деньги уже заложены в краевом бюджете. Они пойдут на расширение возможностей консультационной поддержки бизнеса, а также на микрозаймы и госгарантии.