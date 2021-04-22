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«Кухни Место» заплатят сотрудникам за вакцинацию от ковида

«Кухни Место» заплатят сотрудникам за вакцинацию от ковида
Иллюстрация: "Кухни Место"

Руководство компании привилось еще в прошлом году. Топ-менеджеры рассчитывают, что теперь их примеру последуют и остальные сотрудники мебельного предприятия.

#НОВОСТИ
Сотрудникам компании «Кухни Место», привившимся от COVID-19, будут выплачивать премию. Такое решение приняло руководство предприятия, рассказала DK.RU заместитель его гендиректора Светлана Мамаева.
Руководители компании считают, что вакцинация от ковид необходима для нормализации жизни, а также обеспечит безопасное общение с близкими, коллегами и клиентами», — говорит Мамева.
Размер премии составит 10 000 рублей. Чтобы их получить, сотруднику достаточно будет предъявить сертификат о прививке до 15 июня 2021 года.
Добавим, что многие представители руководящего звена компании привились еще в декабре 2020 года.
Автор: Евгений Волошинский
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