«Кухни Место» заплатят сотрудникам за вакцинацию от ковида

Руководство компании привилось еще в прошлом году. Топ-менеджеры рассчитывают, что теперь их примеру последуют и остальные сотрудники мебельного предприятия.

Сотрудникам компании «Кухни Место», привившимся от COVID-19, будут выплачивать премию. Такое решение приняло руководство предприятия, рассказала DK.RU заместитель его гендиректора Светлана Мамаева.

Руководители компании считают, что вакцинация от ковид необходима для нормализации жизни, а также обеспечит безопасное общение с близкими, коллегами и клиентами», — говорит Мамева.

Размер премии составит 10 000 рублей. Чтобы их получить, сотруднику достаточно будет предъявить сертификат о прививке до 15 июня 2021 года.

Добавим, что многие представители руководящего звена компании привились еще в декабре 2020 года.