Больницы, дороги и дети — в Красноярском крае скорректировали бюджет

Расходная часть главного финансового документа региона вплотную приблизилась к 300 млрд рублей. Доходы тоже растут, но куда медленнее, что ведет к росту дефицита.

На очередной сессии Законодательного Собрания Красноярского края утвердили корректировку бюджета региона на 2021 год. Его доходы увеличены на 1,9 млрд рублей (до 271,6 млрд), а расходы на 11,2 млрд рублей (до 298,2 млрд).

Источником роста доходная части стал федеральный бюджет. 835,6 млн рублей из этих денег пойдет на финансирование медицинских организаций, 500 млн — на ремонт дорог, 135,7 млн — на интеллектуальные системы управления дорожным движением.

Кроме того, из федерального бюджета дополнительно выделены средства на создание мест в детских садах, выплаты в случае рождения третьего ребенка, приобретение лекарств для Covid-пациентов, оснащение спортивных объектов, компенсацию затрат производителям муки и другие направления», — рассказали в Министерстве финансов Красноярского края.

Что касается расходов, то здесь в приоритете остается здравоохранение — его дополнительно профинансируют на 2,6 млрд рублей. 1,1 млрд пойдет на ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет. На 700 млн увеличен объем средств, предусмотренных для решения проблемы обманутых дольщиков, на 670 млн — для содержания и ремонта дорог, на 621 млн — для переселения людей из аварийного жилья, на 100 млн — для приобретения пассажирского транспорта.

Общий объем средств на реализацию национальных проектов в трехлетнем периоде увеличивается на 4 млрд рублей и составит 77,5 млрд рублей, в том числе в 2021 году — 26,5 млрд рублей, из которых 15 млрд рублей федеральные средства и 11,5 млрд рублей краевые», — говорят в Минфине.

Добавим, что до весенней корретировки бюджета его дефицит составлял 17,3 млрд рублей (6,4% от доходов), а после — вырос до 26,6 млрд (9,7% от доходов). Компенсировать его собираются за счет остатков с прошлого года.