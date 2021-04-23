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«Похрустим!» — в Красноярске пройдет очередная конференция HRов

«Похрустим!» — в Красноярске пройдет очередная конференция HRов
Иллюстрация: HRust

В этот раз мероприятие пройдет в новом формате — никаких презентаций, костюмов и прочих атрибутов афоциоза. Зато обещают девять площадок и кейс-лабораторию.

#НОВОСТИ
21 мая 2021 года в Красноярске состоится конференция HRust, которая соберет специалистов по персоналу и работодателей, заботящихся о развитии человеческого капитала своих предприятий.
HRust-2021 пройдет в формате антикоференции. За 2020 год мы отвыкли от шпилек, костюмов и не собираемся снова к ним привыкать. Поэтому дресс-код — кеды, джинсы, футболки. И так по всем направлениям», — говорят организаторы.
Участников конференции ждут девять площадок, на которых одновременно будет разворачиваться дискуссия.
 
Работа будет строиться по четырем направлениям:
  • Small-talks — честные рассказы о пути к победам;
  • Tools — удобные инструменты для работы в HR;
  • CaseLab — решение кейсов от руководителей компаний на месте;
  • Games&brands — построение HR-бренда в форме игры.
Также в рамках конференции пройдет церемония награждения победителей HR-конкурса «Лучший по профессии — 2021».
 
В числе экспертов и гостей конференции профильные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерово, Барнаула и Красноярска.
 
Место проведения HRust’а в этом году — «Точка кипения» (3 этаж ТЦ «Квант» на ул. Красной Армии,10). Начало — в 14:00. Стоимость участия — 4 900 рублей.
 
Подробнее о конференции можно узнать на ее сайте. Там же можно заявиться в качестве участника, спикера или эксперта.
Автор: Петр Савельев
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