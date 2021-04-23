«Похрустим!» — в Красноярске пройдет очередная конференция HRов

В этот раз мероприятие пройдет в новом формате — никаких презентаций, костюмов и прочих атрибутов афоциоза. Зато обещают девять площадок и кейс-лабораторию.

21 мая 2021 года в Красноярске состоится конференция HRust, которая соберет специалистов по персоналу и работодателей, заботящихся о развитии человеческого капитала своих предприятий.

HRust-2021 пройдет в формате антикоференции. За 2020 год мы отвыкли от шпилек, костюмов и не собираемся снова к ним привыкать. Поэтому дресс-код — кеды, джинсы, футболки. И так по всем направлениям», — говорят организаторы.

Участников конференции ждут девять площадок, на которых одновременно будет разворачиваться дискуссия.

Работа будет строиться по четырем направлениям:

Small-talks — честные рассказы о пути к победам;

Tools — удобные инструменты для работы в HR;

CaseLab — решение кейсов от руководителей компаний на месте;

Games&brands — построение HR-бренда в форме игры.

Также в рамках конференции пройдет церемония награждения победителей HR-конкурса «Лучший по профессии — 2021».

В числе экспертов и гостей конференции профильные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерово, Барнаула и Красноярска.

Место проведения HRust’а в этом году — «Точка кипения» (3 этаж ТЦ «Квант» на ул. Красной Армии,10). Начало — в 14:00. Стоимость участия — 4 900 рублей.