В Красноярск приедет инновационная экспедиция

Инвесторы познакомятся с высокотехнологичными разработками красноярских предпринимателей и отберут лучшие для дальнейшей работы. Также их представят широкой аудитории на форуме в Санкт-Петербурге.

Маршрут федеральной программы «Инновационная Россия» в этом году пройдет через Красноярск. Об этом рассказали в пресс-службе Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора.

Федеральные эксперты, среди которых венчурные инвесторы и бизнес-ангелы, приедут в Красноярск 26 апреля. Основное мероприятие пройдет в КРИТБИ (пр. Свободный, 75) с 17:30 до 21:00

В этот день пройдут сессии и лекции, где участники познакомятся с „инвесторской кухней“, вместе с экспертами разберут методики работы с проектами и перспективные направления инвестирования», — рассказали в бизнес-инкубаторе.

Помимо этого, эксперты отберут лучшие проекты красноярских инноваторов, которые включат в стратегии научно-технического развития, а в июне их представят года на Петербургском международном экономическом форуме.

Предприниматели края получат доступ к сервисам и грантовым программам, а также смогут обменяться контактами с потенциальными инвесторами, бизнес-ангелами, представителями ведущих корпораций и университетов. Кроме того, бизнесмены смогут получить приглашения на ключевые мероприятия и конкурсы российского рынка инноваций», — говорят в КРИТБИ.

Добавим, что в этом году экспедиция «Инновационная Россия» пройдет по 40 регионам РФ. В поле ее внимания окажется более 1 000 проектов. Стартовала экспедиция 2 апреля в Южно-Сахалинске, а финиширует - 15 июня в Калининграде.