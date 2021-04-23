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Шарыповский драматический театр получил специальную премию «Золотой маски»

Шарыповский драматический театр получил специальную премию «Золотой маски»
Иллюстрация: драмтеатр24.рф

22 апреля в концертном зале «Зарядье» состоялась Церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска». Мероприятие прошло в очном формате – впервые с 2019 года.

#НОВОСТИ

В число лауреатов «Золотой Маски-2021» попал Шарыповский драматический театр из Красноярского края. Он удостоился специальной премии жюри «За точность художественных средств и ясность театрального высказывания в спектакле „Я нанял убийцу“».

Как рассказала главный режиссер театра Снежанна Лобастова, конкуренты были очень сильные:

Мы себе сказали, что сильно себя надеждами тешить не будем, но где-то в глубине души каждый мечтал, чтобы "Маска" у нас была».

Она отметила, что планов у театра много. Впереди у артистов три фестиваля — «Ново-Сибирский транзит», Фестиваль малых городов и фестиваль «Территория».

Это не первая «Золотая Маска» Шарыповского драмтеатра. В 2017 году награду получил его артист Хольгер Мюнценмайер за роль Дьякона в спектакле «Жили-были» по рассказу Леонида Андреева.

Добавим, что Шарыповский драматический был основан на базе народного театра «Фаэтон» в 1982 году. За 37 лет работы на его сцене поставлено более 140 спектаклей для взрослых и детей.

Автор: Юлия Тарабан
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