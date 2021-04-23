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Пятая часть красноярцев отдает по кредитам больше половины своих доходов

Пятая часть красноярцев отдает по кредитам больше половины своих доходов
Иллюстрация: pixabay.com

По доли населения со столь большой долговой нагрузкой Красноярский край оказался в пятерке лидеров по России, а по Сибирскому федеральному округу и вовсе стал первым.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае 20,1% населения тратит на обслуживание своих кредитов более половины ежемесячного дохода. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй.
 
Это четвертый результат по РФ. Лидируют же Амурская область (24,1%), Северная Осетия (22,2%) и Республика Коми (20,4%). Примечательно, что Красноярский край оказался единственным представителем Сибири в первой десятке регионов по этому показателю.
 
По динамике же доли населения с повышенной закредитованностью на первом месте оказалась Хакасия, где ее рост с октября 2020 года по апрель 2021-го составил 2,5 процентного пункта Также в первой десятке по этому показателю из сибиряков Кемеровская (1,2 п.п.) и Иркутская (1,1 п.п.) области. Они занимают четвертое и седьмое место соответственно. В Красноярском же крае доля закредитованных сверх меры выросла ощутимо меньше — на 0,6 п.п.
 
В среднем по России больше половины своих доходов в качестве платы по кредитам отдает 14,5% населения. За последние полгода эта цифра выросла всего на 0,2 п.п. Меж тем год назад она была меньше на 2,3 п.п.
Автор: Евгений Волошинский
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