На Красноярской железной дороге возобновляется курсирование поезда Красноярск — Москва

Поезд Красноярск — Москва, который был отменен в апреле 2020 года из-за низкого пассажиропотока, вновь начнет курсировать на Красноярской железной дороге со 2 июня.

Из Красноярска поезд будет выезжать по четным дням, из Москвы — по нечётным.

Пассажиры могут воспользоваться купейными и плацкартными вагонами, а также вагонами повышенной комфортности и СВ.

Билеты уже появились в продаже. Так, стоимость плацкартного места составит почти 7 тыс. рублей, места в купе — ото 9 534 до 13 551, а за место в СВ придётся отдать почти 26 тыс. рублей.

Отметим, что для всех пассажиров поезда доступны несколько сервисных услуг. Так, они могут заказать еду из городских кафе и ресторанов или выбрать для себя дополнительное питание.

Сделать это можно, воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам» или в «Личном кабинете».