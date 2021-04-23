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На Красноярской железной дороге возобновляется курсирование поезда Красноярск — Москва

На Красноярской железной дороге возобновляется курсирование поезда Красноярск — Москва
Иллюстрация: pixabay.com

Поезд Красноярск — Москва, который был отменен в апреле 2020 года из-за низкого пассажиропотока, вновь начнет курсировать на Красноярской железной дороге со 2 июня.

#НОВОСТИ
Из Красноярска поезд будет выезжать по четным дням, из Москвы — по нечётным. 
Пассажиры могут воспользоваться купейными и плацкартными вагонами, а также вагонами повышенной комфортности и СВ. 
Билеты уже появились в продаже. Так, стоимость плацкартного места составит почти 7 тыс. рублей, места в купе — ото 9 534 до 13 551, а за место в СВ придётся отдать почти 26 тыс. рублей. 
Отметим, что для всех пассажиров поезда доступны несколько сервисных услуг. Так, они могут заказать еду из городских кафе и ресторанов или выбрать для себя дополнительное питание.
Сделать это можно, воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам» или в «Личном кабинете».
Автор: Юлия Тарабан
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