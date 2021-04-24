Две трети красноярцев не хотят проводить в дороге на работу более получаса

Похвастаться же этим может меньше половины жителей города. Примерно столько же верит, что ситуацию можно исправить с помощью общественного транспорта.

Добираться до места работы или учебы не более 30 минут хотело бы 76% жителей Красноярска. Такие данные были получены в ходе опроса, который провел сервис заказа такси «Ситимобил» совместно с исследовательской компанией ResearchMe. Сейчас столько времени в дороге проводит лишь менее 40% опрошенных.

В то, что исправить ситуация с транспортной инфраструктурой можно увеличив количество маршруток в городе, верит 42% респондентов, а 34% — делает ставку на большее распространение такси. Еще 37% опрошенных считаю, что будущее за арендой электросамокатов и велосипедов.

При условии выделения для них специальных дорожных полос, 26% готовы использовать эти виды транспорта во время прогулок, 20% готовы доезжать таким образом до работы или учебы, а 16% готовы передвигаться таким способом в пределах одного района», — рассказали в «Ситимобил».

По мнению половины поучаствовавших в опросе, идеальный Красноярск — это современный город, органично сочетающий в себе небоскребы, развитое велодвижение и передвижение на электросамокатах, но сохраняющий при этом исторические здания и памятники.