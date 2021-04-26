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Алексей Молчанов: Основная компетенция предпринимателя - это интеграция.

Алексей Молчанов: Основная компетенция предпринимателя - это интеграция.
Иллюстрация: коллаж ДК

Я часто слышу вопросы в отношении построения и развития бизнеса: «Расскажите, как это работает?» Всегда появляется встречный вопрос: «Зачем вам эта информация?»

#МНЕНИЯ

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Алексей Молчанов, «Business&Business»

Понимая, как человек собирается использовать информацию, ты определяешь уровень его погружения в тему.

Приведу пример. Человек спрашивает тебя: «Как работает чайник?» Если ему надо вскипятить воду и попить чай, ты показываешь, как включить чайник. Если чайник сломался и ему надо его починить, то ты можешь отправить его в ближайшую мастерскую или научить чинить данную поломку.

Сейчас мода на погружение в детали... Такой инженерный подход к бизнесу. Все всё чинят. Хотя в большинстве своём достаточно представлять, как работает система и быть продвинутым пользователем. Погружаться нужно только в «ключевые моменты» и на достаточную глубину. Иначе мы из предпринимателя превращаемся в специалиста.

А для этого надо понимать, что является такими «точками роста» твоего бизнеса. И уметь интегрировать все элементы в работающую систему. Основная компетенция предпринимателя - это интеграция.

Каждому своё. Учитесь держать фокус на главном!

 

Автор: Петр Савельев
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