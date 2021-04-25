Красноярск ожидает аномальной жары на предстоящей неделе

По прогнозам синоптиков Красноясрк и другие сибирские регионы на предстоящей неделе ожидают температурные аномалии — «температурный фон будет выше климатической нормы».

Об этом сообщил главный метеоролог страны Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

Завтра, в понедельник 26 апреля, синоптики прогнозируют ночью +6 оС, днем до +27 оС, без осадков.

Во вторник 27 апреля, ночью около нуля, днем до +14 оС, солнечно, без осадков.

В среду ночью +2 оС, днем +11 оС, пасмурно, небольшой дождь.

В четверг ночью +5 оС, днем +27 оС, солнечно, без осадков.

В пятницу 30 апреля ночью +11 оС, днем +12 оС, облачно, дождь.

1 Мая — День Весны и Труда пасмурно, +9 оС, небольшой ветер 3-8 м/с.