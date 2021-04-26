Каждый восьмой россиянин собирался в отпуск на майских праздниках

Большая часть жителей страны меж тем не планировала растягивать отдых в этот период, удовольствовавшись длинными выходными и короткой рабочей неделей.

Продлить майские праздники отпуском в 2021 году планировало 13% россиян. Такие выводы сделал сервис по поиску работы SuperJob, по результатам проведенного на прошлой неделе опроса.

Среди мужчин желающих продлить выходные оказалось чуть больше, чем среди женщин — 14% против 12%. Самое же большое число таких — 16% — было отмечено среди россиян, которые зарабатывают более 80 тысяч рублей.

Меж тем 64% опрошенных не собирались в отпуск в начале мая.

Добавим, что в опросе SuperJob приняло участие 1 600 респондентов из 407 населенных пунктов России.