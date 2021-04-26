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Финансовый спецвыпуск «ДК» уже вышел

Финансовый спецвыпуск «ДК» уже вышел
Иллюстрация: коллаж ДК

Главным материалом этого номера является банковский рейтинг, составленный по итогам 2020 года. Поговорили о разных сторонах финансовой жизни красноярского бизнеса.

#НОВОСТИ
Апрельский номер «Делового квартала» традиционно посвящен финансам. И как всегда в нем можно ознакомиться с достижениями крупнейших банков, работающих в регионе.
 
Также мы спросили предпринимателей об их финансовой стратегии на этот год и узнали, как они будут балансировать между развитием и выживанием.
 
Не остался без внимания и Красноярский экономический форум, который, по сути, стал воплощением модного ныне гибридного тренда — когда часть мероприятий уходит в онлайн, а часть все же проводится очно.
 
Также в номере большое интервью с Анатолием Ващенко, который рассказал «ДК», как происходило становление его ресторанной империи и куда она движется сейчас. Ващенко же украсил обложку журнала.
 
Ну и наконец в преддверии летних каникул редакция разбиралась, что же происходит в Красноярске с частным образованием — получилась целая серия материалов по этой теме.
 
Как всегда, журнал будет распространяться по адресной подписке и в красноярских ресторанах. Также можно полистать его онлайн-версию.
Автор: Евгений Волошинский
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