Финансовый спецвыпуск «ДК» уже вышел

Главным материалом этого номера является банковский рейтинг, составленный по итогам 2020 года. Поговорили о разных сторонах финансовой жизни красноярского бизнеса.

Апрельский номер «Делового квартала» традиционно посвящен финансам. И как всегда в нем можно ознакомиться с достижениями крупнейших банков, работающих в регионе.

Также мы спросили предпринимателей об их финансовой стратегии на этот год и узнали, как они будут балансировать между развитием и выживанием.

Не остался без внимания и Красноярский экономический форум, который, по сути, стал воплощением модного ныне гибридного тренда — когда часть мероприятий уходит в онлайн, а часть все же проводится очно.

Также в номере большое интервью с Анатолием Ващенко, который рассказал «ДК», как происходило становление его ресторанной империи и куда она движется сейчас. Ващенко же украсил обложку журнала.

Ну и наконец в преддверии летних каникул редакция разбиралась, что же происходит в Красноярске с частным образованием — получилась целая серия материалов по этой теме.