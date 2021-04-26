Международные стажировки и отдых в санатории — какие бонусы обещают работодатели края

Среди самых завидных бонусов, которые предлагают работодатели - международные стажировки, бесплатное питание, компенсация части ипотеки и отдых в санатории.

В Красноярском крае в апреле работодатели разместили более 16 тысяч вакансии — такие данные приводят аналитики hh.ru Сибирь.

Наибольший спрос в Красноярском крае сложился на работников таких сфер как «Продажи», «Строительство», «Рабочий персонал», а также на административный персонал и сотрудников производства.

Именно в таких вакансиях сотрудников ждет больше всего «плюшек».

Так, в 400 предложениях о работе предлагают бесплатное питание и льготные обеды в корпоративных столовых и кафе.

На питание за счет компании могут рассчитывать работники ресторанов и гостиничного бизнеса, сотрудники производства и рабочие. Кроме того, их ждет доставка до дома служебным транспортом, а также бесплатное прохождение медкомиссии или помощь в оформлении санитарной книжки.

Более чем в 200 вакансиях работодатели предлагают сотрудникам служебное благоустроенное жилье или компенсацию аренды жилья. Как правило, такие варианты предлагаются специалистам из профсферы «безопасность», рабочим, водителям и медикам.

В 12 предложениях о работе имеется возможность пройти бесплатные языковые курсы. На такие бонусы могут рассчитывать сотрудники продаж и IT-специалисты. Так, например, сервисный инженер сможет подтянуть знания языка на корпоративных языковых курсах, а также поучаствовать в программе международных стажировок.

Почти в 2 тысячах вакансий предусмотрена спецодежда, обувь и иные средства индивидуальной защиты. Такой вариант, как правило, предлагают компании, которые работают вахтовым методом. Кроме того, спецодеждой снабжаются медицинские работники, сотрудники кухни, розничных магазинов и складов.

Еще один бонус, который работодатели используют в качестве мотивации сотрудников, — это предоставление скидок на товары и услуги, которые оказывает компания.

Такие меры поощрения используют работодатели в более 2,3 тысячах вакансиях.

Для сотрудников розничной сети работодатели предлагают корпоративные скидки, для тех, кто трудится в сфере информационных технологий — скидки на абонементы в фитнес-клубах, на услуги туристических агентств, продукты питания, рестораны, магазины.

Как отмечают специалисты hh.ru Сибирь, в последнее время работодатели региона все чаще стали предлагать своим сотрудникам социальный пакет, в который входит ДМС, страхование жизни и страхование для выезжающих за границу.

Социальное страхование можно получить, откликнувшись на такие вакансии как продавец-консультант, врач-офтальмолог, HR-менеджер, комплектовщик и еще 1276 вариантов.

Еще одним интересным бонусом для сотрудников может стать санаторно-курортное лечение, как правило, на него могут рассчитывать сотрудники из сферы добычи сырья, медицинские работники и сотрудники из сферы производства. Так, у младшего инспектора будет возможность отдохнуть в ведомственных санаториях, а также получить бесплатное обучение в некоторых вузах.

Среди необычных и редких бонусов — помощь в оформлении в детский сад и школу, компенсация части ипотеки, губернаторские доплаты, дополнительный оплачиваемый отпуск, оплата стоимости проезда работника и членов его семьи до места отдыха и обратно, подарки детям сотрудников за хорошую учебу.