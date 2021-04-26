Около 4 тысяч человек в Красноярском крае получат новые квартиры в 2021 году

Около 4 тысяч человек переедут в новые дома в 2021 году. Об этом сообщили в правительстве края. Всего в текущем году в крае будет построено и введено 74,8 тыс. кв. метров жилья.

Более 4 тыс. человек заселятся в 18 новых домов в Ачинске, Боготоле, Дивногорске, Енисейске, Лесосибирске, Минусинске, Бирилюсском и Енисейском районах, Уяре, Ужуре и Новоангарске, сообщили в правительстве края.

Квартиры жители нашего региона получат по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Губернатор края Александр Усс призвал всех ответственных за выполнение этой программы относиться к ее реализации предельно серьёзно. Он добавил, что в случае необходимости краевая власть готова оказывать муниципалитетам консультационную помощь:

«Местные власти должны более ответственно и качественно проводить работу с застройщиками, собственниками, готовить проектно-сметную документацию и земельные участки под новое строительство».

На выполнение программы переселения, которая действует в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», планируют потратить почти 4 млрд рублей. Деньги выделит Фонд содействия и реформирования ЖКХ, а также краевой и местный бюджеты.

Отметим, программа по переселению из ветхого и аварийного жилья действует в нашем регионе с 2019 года. Благодаря ей новые квартиры уже получили 3,5 тыс. человек.

До 2025 года власти планируют ввести в эксплуатацию 315,3 тыс. кв. метров жилья и переселить почт 19 тыс. граждан.