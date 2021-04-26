Красноярск попал в рейтинг городов России, удобных для жизни

Почти 80% жителей Красноярска довольны тем, что они живут в этом городе. Такие данные приводит портал по поиску работы SuperJob. Красноярцы довольны дорогами, доступностью жилья и безопасностью.

Специалисты портала спрашивали жителей разных городов России, «Нравится ли вам жить в собственном городе?». 76% красноярцев утвердительно ответили на этот вопрос. Благодаря этому Красноярск оказался на 11 месте в списке рейтинга мегаполисов России по данному направлению.

Жители Красноярска выделили несколько критериев, по которым им нравится в своем городе.

Так, сибиряки уверены, что в Красноярске стало безопаснее. Если в 2014 году так считали только 5% опрошенных, то сегодня в этом уверены уже 14% респондентов.

Кроме того, красноярцам нравится, что в городе взводятся новые детские сады и школы. В 2014 году это отметили только 13% опрошенных, однако в этом году на это обратили внимание уже 24% жителей нашего города.

Среди других критериев, которые влияют на привлекательность жизни в Красноярске, горожане отметили улучшение экологической ситуации и качества автомобильных дорог, а также доступность жилья.

Кроме того, все больше красноярцев указали на то, что жители нашего города стали более дружелюбными и отзывчивыми.

Однако по некоторым позициям наш город сдал позиции. Так, в Красноярске замедлилось развитие вузов. Сейчас только 13% опрошенных видят изменения в этой сфере, в то время как в 2014 году их было 22%.

Не впечатляет местных жителей и сфера развлечения: красноярцы недовольны театрами, кинотеатрами и объектами ресторанного бизнеса.