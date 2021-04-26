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Красноярск попал в рейтинг городов России, удобных для жизни

Красноярск попал в рейтинг городов России, удобных для жизни
Иллюстрация: pixabay.com

Почти 80% жителей Красноярска довольны тем, что они живут в этом городе. Такие данные приводит портал по поиску работы SuperJob. Красноярцы довольны дорогами, доступностью жилья и безопасностью.

#НОВОСТИ
Специалисты портала спрашивали жителей разных городов России, «Нравится ли вам жить в собственном городе?». 76% красноярцев утвердительно ответили на этот вопрос. Благодаря этому Красноярск оказался на 11 месте в списке рейтинга мегаполисов России по данному направлению.
Жители Красноярска выделили несколько критериев, по которым им нравится в своем городе.
Так, сибиряки уверены, что в Красноярске стало безопаснее. Если в 2014 году так считали только 5% опрошенных, то сегодня в этом уверены уже 14% респондентов. 
Кроме того, красноярцам нравится, что в городе взводятся новые детские сады и школы. В 2014 году это отметили только 13% опрошенных, однако в этом году на это обратили внимание уже 24% жителей нашего города. 
Среди других критериев, которые влияют на привлекательность жизни в Красноярске, горожане отметили улучшение экологической ситуации и качества автомобильных дорог, а также доступность жилья. 
Кроме того, все больше красноярцев указали на то, что жители нашего города стали более дружелюбными и отзывчивыми. 
Однако по некоторым позициям наш город сдал позиции. Так, в Красноярске замедлилось развитие вузов. Сейчас только 13% опрошенных видят изменения в этой сфере, в то время как в 2014 году их было 22%. 
Не впечатляет местных жителей и сфера развлечения: красноярцы недовольны театрами, кинотеатрами и объектами ресторанного бизнеса.
Автор: Юлия Тарабан
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