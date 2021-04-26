ЗАТО Железногорск хочет стать «федеральной территорией»

В Железногорске идет подготовка для получения статуса «федеральной территории России». Такая возможность появилась после принятия поправок в Конституцию РФ в 2020 году.

Напомним, «федеральная территория» — это образование федерации, не относящееся ни к одному региону и подчиняющееся напрямую федеральной власти. На данный момент такой статус имеет только пос. Сириус, расположенный в Краснодарском крае.

Эксперты считают, что такой статус необходим для работы таких госкорпораций, как Роскосмос и Росатом, и отмечают, что изменение статуса не помешает взаимодействию с Красноярским краем. Кроме того, «федеральная территория» будет иметь отдельное от региона финансирование, что должно увеличить заработную плату узкоспециализированных сотрудников и снизить отток железногорцев в другие города, а также поддержит местное образование, здравоохранение и социально значимые проекты.