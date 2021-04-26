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Для красноярских дачников запустили дополнительные электропоезда

Для красноярских дачников запустили дополнительные электропоезда
Иллюстрация: yandex.ru

Перед началом дачного сезона в расписании КрасЖД появились дополнительные электропоезда по направлениям как на восток, так и на запад от краевого центра.

#НОВОСТИ

По воскресеньям будет ходить поезд «Снежница — Красноярск — Уяр». Со станции Снежница поезд отходит в 19:32, прибывает в Красноярск — 20:24, на станцию Уяр — 23:39.

Поезд «Красноярск — Сорокино» будет ходить по субботам — отправление из Красноярска — 8:50, прибытие на конечную — 10:27.

 

Автор: Петр Савельев
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