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Центробанк проведет вебинар для предпринимателей по теме факторинга

Центробанк проведет вебинар для предпринимателей по теме факторинга
Иллюстрация: pixabay.com

Представителям малого и среднего бизнеса расскажут о нюансах использования этого инструмента для пополнения оборотных средств. Также они смогут задать свои вопросы.

#НОВОСТИ
Вебинар по теме «Факторинг как современный инструмент пополнения оборотных средств компаний малого и среднего предпринимательства» проведет Банк России. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
 
Специалисты ЦБ расскажут:
  • что такое факторинг, где и когда им стоит пользоваться;
  • какими преимуществами он обладает и какие риски несет для бизнеса;
  • что из себя представляют факторинговые компании и как из всего их многообразия правильно выбрать себе партнера;
  • на что ориентироваться, выбирая факторинговую схему.
Также с участниками поделятся реальными кейсами компаний, которые уже пользуются факторинговыми инструментами.
 
Вебинар состоится 28 апреля 2021 года в 14:00 по красноярскому времени (10:00 мск).
 
Зарегистрироваться как участник можно на странице мероприятия. Подключение к трансляции — по ссылке, которая придет на электронную почту, указанную при регистрации.
Автор: Петр Савельев
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