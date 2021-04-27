Центробанк проведет вебинар для предпринимателей по теме факторинга
Представителям малого и среднего бизнеса расскажут о нюансах использования этого инструмента для пополнения оборотных средств. Также они смогут задать свои вопросы.
Вебинар по теме «Факторинг как современный инструмент пополнения оборотных средств компаний малого и среднего предпринимательства» проведет Банк России. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Специалисты ЦБ расскажут:
- что такое факторинг, где и когда им стоит пользоваться;
- какими преимуществами он обладает и какие риски несет для бизнеса;
- что из себя представляют факторинговые компании и как из всего их многообразия правильно выбрать себе партнера;
- на что ориентироваться, выбирая факторинговую схему.
Также с участниками поделятся реальными кейсами компаний, которые уже пользуются факторинговыми инструментами.
Вебинар состоится 28 апреля 2021 года в 14:00 по красноярскому времени (10:00 мск).
Зарегистрироваться как участник можно на странице мероприятия. Подключение к трансляции — по ссылке, которая придет на электронную почту, указанную при регистрации.