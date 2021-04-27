Центробанк проведет вебинар для предпринимателей по теме факторинга

Представителям малого и среднего бизнеса расскажут о нюансах использования этого инструмента для пополнения оборотных средств. Также они смогут задать свои вопросы.

Вебинар по теме «Факторинг как современный инструмент пополнения оборотных средств компаний малого и среднего предпринимательства» проведет Банк России. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Специалисты ЦБ расскажут:

что такое факторинг, где и когда им стоит пользоваться;

какими преимуществами он обладает и какие риски несет для бизнеса;

что из себя представляют факторинговые компании и как из всего их многообразия правильно выбрать себе партнера;

на что ориентироваться, выбирая факторинговую схему.

Также с участниками поделятся реальными кейсами компаний, которые уже пользуются факторинговыми инструментами.

Вебинар состоится 28 апреля 2021 года в 14:00 по красноярскому времени (10:00 мск).