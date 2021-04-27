Муниципалитеты Красноярского края получат деньги на создание контейнерных площадок

Правительство Красноярского края выделит деньги районам на покупку контейнеров и создание специализированных площадок для твердых коммунальных отходов. В Минэкологии завершили прием заявок.

На полученные субсидии муниципалитеты смогут обустроить места накопления отходов потребления, приобрести контейнеры для населенных пунктов, а также для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Как отметил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых, районы края, которые получат субсидии, определит специальная комиссия. Результаты станут известны в конце апреля.

«В составе комиссии специалисты отраслевых министерств края и депутаты Законодательного Собрания. Средства будут распределены среди муниципальных образований, чьи конкурсные документы полностью соответствуют заявленным требованиям».

Отметим, в министерство уже поступило 78 заявок от 56 муниципальных образований региона.

Всего власти панируют выделить 300 млн рублей, деньги поступят районам в рамках программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов».