Выставка от Русского дома в Париже расскажет историю взаимоотношений Сибири и Франции

Русский дом в Париже готовит выставку «Сибирь-Франция. История взаимоотношений». Проект реализуется в рамках Перекрестного Года межрегионального сотрудничества между Россией и Францией.

Выставка расскажет не только о взаимоотношения Франции, Енисейской губернии и Красноярского края, но и о судьбах французов, связавших свою жизнь с Сибирью, и жизни сибиряков, прославивших российский регион во Франции.

На открытии экспозиции, которое пройдет 29 апреля в онлайн-формате, со специальным видеообращением выступит Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Французской Республике Алексей Юрьевич Мешков.

Участниками церемонии также станут Генеральный Консул Французской Республики в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье и директор Русского дома науки и культуры в Париже Константин Михайлович Волков.

Кроме того, в рамка перекрестного года в Доме кино с 29 апреля по 6 мая пройдут Дни французского экокино. Жители нашего города смогут увидеть картину об экологической миссии судна «Energy Observer и совершить кругосветную экспедицию от берегов Франции до Шпицбергена.