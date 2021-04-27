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Выставка от Русского дома в Париже расскажет историю взаимоотношений Сибири и Франции

Выставка от Русского дома в Париже расскажет историю взаимоотношений Сибири и Франции
Иллюстрация: admkrsk.ru

Русский дом в Париже готовит выставку «Сибирь-Франция. История взаимоотношений». Проект реализуется в рамках Перекрестного Года межрегионального сотрудничества между Россией и Францией.

#НОВОСТИ

Выставка расскажет не только о взаимоотношения Франции, Енисейской губернии и Красноярского края, но и о судьбах французов, связавших свою жизнь с Сибирью, и жизни сибиряков, прославивших российский регион во Франции.

На открытии экспозиции, которое пройдет 29 апреля в онлайн-формате, со специальным видеообращением выступит Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Французской Республике Алексей Юрьевич Мешков.

Участниками церемонии также станут Генеральный Консул Французской Республики в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье и директор Русского дома науки и культуры в Париже Константин Михайлович Волков.

Кроме того, в рамка перекрестного года в Доме кино с 29 апреля по 6 мая пройдут Дни французского экокино. Жители нашего города смогут увидеть картину об экологической миссии судна «Energy Observer и совершить кругосветную экспедицию от берегов Франции до Шпицбергена.

 

Автор: Юлия Тарабан
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