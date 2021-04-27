Красноярская сеть магазинов PERSONA WOMAN ищет нового хозяина

Компания торгует женской одеждой и бельем больших размеров. Собственник уверяет, что с бизнесом все в порядке и дополнительных вложений от нового владельца не потребуется

Красноярскую сеть магазинов женской одежды и белья PERSONA WOMAN выставили на продажу. Объявление об этом опубликовано на avito.ru.

Собственник компании Екатерина Блитман оценила ее в 200 млн рублей. За эти деньги новый владелец получит три магазина женской одежды площадью 200 кв.м, 183 кв.м и 110 кв.м, два магазина женской обуви (110 кв.м и 40 кв.м), а также магазин нижнего белья (его площадь не указана). Плюс к этому ему перейдет и одноименный интернет-магазин.

По словам Блитман, у ее компании большая база постоянных клиентов, а все магазины отремонтированы и приведены к единому стандарту оформления.

Вся цепочка работы выстроена до автоматизации. Вложений в бизнес не требуется», — сказано в объявлении.