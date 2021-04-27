Красноярская сеть магазинов PERSONA WOMAN ищет нового хозяина
Компания торгует женской одеждой и бельем больших размеров. Собственник уверяет, что с бизнесом все в порядке и дополнительных вложений от нового владельца не потребуется
Красноярскую сеть магазинов женской одежды и белья PERSONA WOMAN выставили на продажу. Объявление об этом опубликовано на avito.ru.
Собственник компании Екатерина Блитман оценила ее в 200 млн рублей. За эти деньги новый владелец получит три магазина женской одежды площадью 200 кв.м, 183 кв.м и 110 кв.м, два магазина женской обуви (110 кв.м и 40 кв.м), а также магазин нижнего белья (его площадь не указана). Плюс к этому ему перейдет и одноименный интернет-магазин.
По словам Блитман, у ее компании большая база постоянных клиентов, а все магазины отремонтированы и приведены к единому стандарту оформления.
Вся цепочка работы выстроена до автоматизации. Вложений в бизнес не требуется», — сказано в объявлении.
Добавим, что сеть PERSONA WOMAN появилась в Красноярске 15 лет назад. В 2020-м ее название было зарегистрировано как торговая марка для одежды и обуви. Если верить сайту компании, то сейчас в ее состав входит восемь магазинов, два из которых — один нижнего белья, а другой обуви — пока не выставлены на продажу (какие именно, неизвестно).