В Красноярске изменили дату проведения публичных слушаний по генплану

Даты проведения публичных слушаний по генеральному плану города изменили в связи с указом президента России «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.»

Публичные слушания по генплану организуют в разных районах города. Так, первые пройдут 12 мая в актовом зале администрации Свердловского района. 13 мая жителей города ждут в актовом зале администрации Октябрьского района, 14 мая — в актовом зале «Музейного Центра „Площадь мира“».

Завершающие слушания пройдут 17 мая в актовом зале администрации Советского района и 18 мая на территории спортивного комплекса «ГТО».

Публичные слушания стартуют в 18.00. Перед тем как попасть на мероприятие, нужно зарегистрироваться — заявки от участников начнут принимать с 17.00.

Участниками слушаний могут быть граждане, постоянно проживающие в Красноярске, правообладатели находящихся в границах города земельных участков или расположенных на них объектов капстроительства.

В состав комиссии по проведению публичных слушаний вошли представители управления архитектуры города, департамента городского хозяйства, депутаты городского совета, а также представители института «Красноярскгражданпроект» и члены Союза строителей.

Предложения и замечания по проекту генплана принимаются с 30 апреля по 20 мая. Их рекомендуется вносить в письменной форме организатору публичных слушаний по адресу: ул. Карла Маркса, 95, а также по электронной почте управления архитектуры администрации города: archi@admkrsk.ru, приложив все необходимые документы.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликуют на официальном сайте администрации города и в газете «Городские новости» 2 июня 2021 года.

Когда документ будет доработан и согласован с региональными и федеральными ведомствами, его внесут в Красноярский городской Совет депутатов для принятия решения об утверждении.