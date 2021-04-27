Архитекторы и дизайнеры Красноярска получат 300 тысяч рублей на создание арт-объектов

В Красноярске объявлен конкурс по оформлению городских пространств «ИСКРА». Победители смогут получить субсидию в размере 300 тысяч рублей на реализацию своих идей.

Принять участие в конкурсе могут талантливые архитекторы, дизайнеры городской среды и ландшафтные дизайнеры, а также уличные художники. Участники должны быть не старше 35 лет. Подать заявку все желающие могут до 17 мая через портал администрации города в разделе «Конкурсы и гранты».

Каждый участник должен создать эскиз проекта и обозначить его цель, а также указать место, где он планирует установить свой арт-объект.

В рамках конкурса принимаются проекты, направленные на работу с мелкими деталями городского пространства, в основе которых лежит создание малых архитектурных форм, дополнение существующего городского пространства элементами декора и оформления, внедрение световых и цветовых решений, оформление земельных участков в форме ландшафтного, комбинированного и пространственного дизайна и т.п. проект должен быть молодежным и оригинальным.

В положении о конкурсе также прописано, что проект должен быть молодежным и уникальным.

Когда прием заявок будет закончен, конкурсанты должны будут пройти предзащиту проектов, в рамках которой смогут получить консультацию по вопросам создания сметы, а также услышать квалифицированные отзывы по своим работам.

Затем состоится финальная защита. Специалисты выберут лучшие проекты, авторы которых получат субсидию на создание арт-объеков. Максимальная сумма финансирования проекта — 300 тысяч рублей.

Создание и установка арт-объектов должна завершиться до конца октября 2021 года.

Отметим, конкурс «ИСКРА» проходит с 2014 года. За это время в городе установили более 40 новых арт-объектов.