Красноярск проявляет рост спроса на ипотеку в апреле
Спрос на ипотеку в Красноярске вырос в апреле на 7% по сравнению со среднемесячным значением 1 кв. 2021 года, — сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Этажи».
Первое место по динамике количества выданных ипотечных кредитов занимает Калининград — рост в апреле 28%.
Второе место — Ижевск и Пермь с 25% по сравнению со среднемесячным значением первого квартала прошлого года.
Третье место — Челябинск с показателем +21%.
Также рост спроса на жилищные кредиты в апреле отмечен в других столицах регионов — Екатеринбург +18%, Краснодар +17%, Новосибирск +8%, Тюмень +6%.
Между тем, в Москве интерес к ипотеке сократился на 8%, а в Санкт-Петербурге — на 6%.