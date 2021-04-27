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Красноярск проявляет рост спроса на ипотеку в апреле

Красноярск проявляет рост спроса на ипотеку в апреле
Иллюстрация: forexprofy.ru

Спрос на ипотеку в Красноярске вырос в апреле на 7% по сравнению со среднемесячным значением 1 кв. 2021 года, — сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Этажи».

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Первое место по динамике количества выданных ипотечных кредитов занимает Калининград — рост в апреле 28%.

Второе место — Ижевск и Пермь с 25% по сравнению со среднемесячным значением первого квартала прошлого года.

Третье место — Челябинск с показателем +21%.

Также рост спроса на жилищные кредиты в апреле отмечен в других столицах регионов — Екатеринбург +18%, Краснодар +17%, Новосибирск +8%, Тюмень +6%.

Между тем, в Москве интерес к ипотеке сократился на 8%, а в Санкт-Петербурге — на 6%.

 

 

Автор: Петр Савельев
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