Красноярск проявляет рост спроса на ипотеку в апреле

Иллюстрация: forexprofy.ru

Спрос на ипотеку в Красноярске вырос в апреле на 7% по сравнению со среднемесячным значением 1 кв. 2021 года, — сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Этажи».