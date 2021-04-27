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Красноярские набережные пропылесосят бесшумно

Красноярские набережные пропылесосят бесшумно
Иллюстрация: vk.com/krasnoyarskrf

В Красноярске появились уличные пылесосы, с помощью которых специалисты МАУ «Красгорпарк» будут чистить Центральную и Ярыгинскую набережные.

#НОВОСТИ

Муниципальное автономное учреждение «Красгорпарк» отвечает за благоустройство общественных пространств Красноярска. Созданные местными умельцами мобильные пылесосы могут собирать не только пыль, но и крупный мусор вдоль бордюров, техника питается от аккумуляторов, которых хватает на 8 часов работы. Электрический привод не только экологичен — данная техника практически бесшумна в работе, что особенно важно в ночные часы.

 

Автор: Петр Савельев
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