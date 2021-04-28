В Красноярском крае началась посевная кампания

В этом году из-за погоды она стартовала чуть позже, чем в прошлом, поэтому пока ее темпы несколько отстают. Но во всем остальном складывается позитивная тенденция

Аграрии Ужурского, Новосёловского, Шушенского и Идринского районов Красноярского края приступили к севу овса, ячменя, однолетних и многолетних трав, сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.

В прошлом году, из-за аномально теплой весны, посевная в крае стартовала на полторы недели раньше обычного, поэтому к сегодняшней дате было уже засеяно 2,6% плановых площадей. Сейчас же речь идет лишь о 0,07%.

Всего в 2021 году будет засеяно 1,485 млн гектаров. Это на 0,6% больше, чем в 2020-м. Большая часть этой площади — 931,5 тысячи гектаров — пойдет зерновые и зернобобовые культуры. Рапсом и льном засеют 163 тысячи гектаров и 9 тысяч гектаров соответственно. Еще 5,6 тысячи гектаров засадят картофелем, 1,6 тысячи — овощами. Под кормовые культуры отведено 337, 5 тысячи гектаров.

С начала года земледельцы края получили из бюджетов разных уровней почти 390 млн рублей погектарной поддержки. Средства выделяются на приобретение материально-технических ресурсов для сезонных полевых работ. В общем на эти цели в 2021 году предусмотрено 440 млн рублей», — говорят в Минсельхозе.

В ряду прочего на эти деньги уже закуплено 48,6 тысячи тонн минеральных удобрений, что на 1,2% больше плана.

Массовый старт посевной кампании 2021 года в Красноярском крае ожидается в первой декаде мая.