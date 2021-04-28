В Красноярском крае продажу алкоголя на майских праздниках запрещать не будут

Подобные слухи появились в соцсетях сразу после того, как первая неделя мая была объявлена нерабочей. Их подогрели действия некоторых муниципалитетов.

Продажа алкоголя во время майских праздников в Красноярском крае будет вестись по обычным правилам, об этом DK.RU заявили в Министерстве сельского хозяйства и торговли.

Никаких разговоров о введении ограничений торговли спиртным в краевом правительстве не ведется. Планов таких нет», — сказали в ведомстве.

Напомним, что информация о возможности такого запрета появилась в социальных сетях после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о том, что дни с 4 по 7 мая включительно объявляются нерабочими.

Несколькими днями ранее эти сообщения опровергли в Роспотребнадзоре. Однако это не помешало, например, властям Кызыла ввести полный запрет на продажу алкоголя с 1 по 10 мая 2021 года в городе. Причем не только в рознице, но и в ресторанах и барах.

Как рассказали DK.RU в мэрии Красноярска, муниципалитет в теории может ввести такое ограничение.