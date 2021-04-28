В Красноярске разрешили ездить по выделенным полосам во время майских выходных

Водителям Красноярска разрешили ездить по выделенным для маршрутного транспорта полосам в период с 1 по 10 мая. Об этом рассказали в ГИБДД по Красноярском краю.

Ездить можно будет там, где установлены знаки дополнительной информации 8.5.2 «Рабочие дни», 8.5.3 «Дни недели». Штрафовать за это не будут.

«Ездить по выделенным полосам можно будет по всему городу там, где установлены таблички. Камеры работаю круглосуточно, они фиксировать не прекращают, но штрафы мы направлять не будем», — рассказала DK.RU Юлия Глушкова, начальник отделения пропаганды управления ГИБДД по Красноярскому краю.

Напомним, в обычные дни за проезд по выделенным полосам автомобилистов ждет штраф в размере 1500 рублей