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В Красноярске временно закрыт торговый комплекс «Бульвар»

В Красноярске временно закрыт торговый комплекс «Бульвар»
Иллюстрация: 2gis.ru

В Красноярске приостановлена деятельность торгового комплекса «Бульвар». В здании площадью более 26 тыс. кв.нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности.

#НОВОСТИ

В торговом комплексе предпринимательскую деятельность осуществляли более 50 хозяйствующих субъектов, однако собственники помещения допускали многочисленные нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации здания.

Так, помещение не оборудовано эвакуационными выходами, кроме того, в здании не обеспечена надлежащая проверка первичных средств пожаротушения и отсутствует необходимая проектная документация о системах противопожарной защиты.

По результатам проверки прокуратура направила иск в суд с требованием приостановить работу торгового комплекса. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Сейчас собственники торгового комплекса должны устранить нарушения.

 

Автор: Юлия Тарабан
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