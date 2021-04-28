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Спрос на займы до зарплаты в Красноярском крае существенно превысил прошлогодний

Спрос на займы до зарплаты в Красноярском крае существенно превысил прошлогодний
Иллюстрация: pixabay.com

Если по итогу прошлого года количество выданных займов до зарплаты было ниже, чем годом ранее, то с января по март 2021-го оно только растет. Хотя и не так быстро как в ряде других регионов.

#НОВОСТИ
В первом квартале 2021 года в Красноярском крае было выдано 123 582 займа «до зарплаты», это на 23,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.
 
По объемам микрокредитования край оказался на 12 месте по России и на втором по Сибирскому федеральному округу (лидер здесь Кемеровская область — 170 947 микрозаймов). Динамика же, по сравнению с другими регионами, еще не так велика — например, в Ставропольском крае рост составил 61,7% год к году, а в Якутии — 56,5%. По Сибири же самое большое увеличение зафиксировано в Иркутской области — 39,8%.
 
В целом же по стране число выданных в первом квартале 2021 года микрозаймов составило 6 млн единиц, что на 27,3% больше, чем годом ранее.
Восходящий тренд в сегменте микрозаймов в Красноярском крае фиксируется с начала этого года. Если по итогу 2020-го их число было на 2,3% меньше, чем годом ранее, то в январе оно выросло (год к году) на 19,2%, а в феврале — на 10,6%.
Автор: Евгений Волошинский
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