Ищите «правильных» людей

О том, как руководители справляются с новыми требованиями рынка, мы беседуем с Андреем Лопатиным, директором группы компаний «Правовая информатика» и ООО «КонсультантПлюс Илан».

Нужно ли директору самому разбираться в правовых вопросах?

— Считаю, что для директора это не первостепенно. Хотя я сам юрист, директор и собственник бизнеса, но невозможно все знать и делать самому. Только представьте, насколько это широкая сфера — право. Должны быть рамки. Директор занимается управлением, для остального есть специально обученные люди: юристы, бухгалтеры, продавцы, маркетологи и т. д.

Можно с ума сойти, если пытаться все процессы охватить самому. Поэтому все больше моих знакомых и клиентов идут по пути выбора «правильных» людей. Особенно важно найти такого сотрудника на должность главного бухгалтера или юриста. Цена ошибки здесь очень высока. Вот представьте, ваш бухгалтер неверно составил отчет — завтра вы получите штраф или приостановление деятельности. Это в лучшем случае.

Некомпетентные действия этих людей в любой момент могут стать для директора фатальными. Лишить не только бизнеса и денег, но и свободы.

Вы сказали «правильные» люди. Поясните, о каких людях речь?

— Вы могли подумать, что я говорю об опытных специалистах, но в сфере правовой информации это не так. Динамика бизнеса сумасшедшая, мы все время работаем с новым предметом. При этом я знаю юристов и главбухов, которые более 20 лет в профессии и говорят, что у них большой опыт в этой сфере… Они упускают кое-что важное.

Опыт имеет свойство устаревать, иногда даже за одну ночь. Приняли новый закон, вышло постановление, Минфин выпустил очередное письмо или изменилась судебная практика, и теперь все, что вы делали вчера, сегодня делать уже нельзя. И что теперь, опять много лет нарабатывать новый опыт?

«Правильные» люди — это те, кто обладает профессиональным мышлением. Не те, кто знает закон или «да я сто раз так делал», а те, кто имеет здоровую долю сомнения в своих действиях, кто отслеживает изменения и судебную практику, понимает логику, перспективы и риски.

Мы часто помогаем директорам оценить кандидата на работу, провести аудит юридического отдела или перестроить бухгалтерию, поэтому знаем кухню изнутри.

То есть у вас и кадровое, и юридическое агентство?

— И много чего еще. В общем смысле мы помогаем бизнесу решать правовые вопросы. Разными инструментами для задач разного уровня сложности. Нужна консультация юриста по одному вопросу — пожалуйста, нужен независимый аудит работы юридического отдела клиента — и это мы делаем.

Начиналось все с поставки и обслуживания справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», а теперь мы доросли до группы компаний с экспертизой в области бухгалтерии, кадров, налогов, взаимодействия с контролирующими органами и так далее.

Вот если бы вы спросили, как я начинаю утро, я бы ответил совершенно откровенно — с чашки кофе и «КонсультантПлюс». Это уже на уровне привычки: открыть телефон и посмотреть ленту новостей в системе. А когда дело касается серьезных процессов, то вся наша команда буквально живет в «Консультанте».

Как вы думаете, какие перспективы будут открыты для руководителей после пандемии?

— Отвечу на примере компании. Год назад мы тоже столкнулись с серьезной проблемой. Наши клиенты привыкли, что придет менеджер, расскажет о последних изменениях в законе, на что стоит обратить внимание, какую аналитику в «КонсультантПлюс» посмотреть. Есть с кем посоветоваться, понимаете? Потом локдаун, резкий переход на онлайн. И вот вам пример, когда многолетний опыт уже не поможет.

У нас было два пути: ждать, когда все вернется в прежнее русло, или действовать. Конечно, мы выбрали второй вариант. Полностью перестроили систему взаимодействия с клиентами, научились обновлять системы в удаленном режиме.

Сегодня у нас более 1500 клиентов по всему Красноярскому краю и за его пределами, и, к счастью, эта цифра растет, несмотря на пандемию и удаленку. Так что мы на своем примере видим, что у собственников есть перспективы роста, если они успевают реагировать на изменения рынка и закрывать пробелы в правовых вопросах «правильными» людьми.