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Красноярские энергетики оставят должников без света на все майские праздники

Красноярские энергетики оставят должников без света на все майские праздники
Иллюстрация: pixabay.com

Красноярскэнергосбыт начал отключать электричество потребителям, которые задолжали энергетикам крупные суммы. Без света уже остались более 4 тыс. жителей края.

#НОВОСТИ

Всего в апреле запланировано более 8400 отключений электричества.

Ужесточить меры по борьбе с неплательщиками энергетики решили из-за большой задолженности, которую накопили жители края - она превысила 1,13 млрд рублей.

Должники были заранее уведомлены о предстоящих ограничительных мерах, поэтому отключение света не станет для них сюрпризом.

Перед тем, как применять крайние меры, энергетики рассылали предупредительные уведомления в телефонограммах и заказных письмах и давали потребителям 20 дней на то, чтобы они погасили задолженность.

Потребители, которые не погасят долг до 30 апреля, могут на все майские выходные остаться без электричества. Поэтому энергетики рекомендуют всем должникам как можно скорее направить в энергосбытовую компанию копию документа, который подтверждает факт оплаты. Сделать это можно через личный кабинет, интернет-приемную или сервис «Видеозвонок» на сайте компании, либо по электронной почте kanz@kes.esc-rushydro.ru.

Красноярскэнергосбыт напоминает, что электричество восстановится только после полной оплаты долга и стоимости услуг по отключению — подключению. Однако если у потребителя сложилась тяжелая финансовая ситуация, и он не может погасить задолженность единым платежом, он может обратиться в ПАО «Красноярскэнергосбыт» с заявлением о заключении соглашения о реструктуризации долга (рассрочке).

Автор: Юлия Тарабан
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