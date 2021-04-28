Акция «Бессмертный полк» в Красноярске пройдет в онлайн-формате

В этом году, как и в прошлом, акция пройдет в режиме онлайн не только в Красноярске, но и по всей России. Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Все, кто хочет принять участие в мероприятии, могут зарегистрироваться на сайте «Бессмертного полка» 2021.polkrf.ru. При регистрации нужно будет ввести персональные данные своего родственника, его дату рождения и дату смерти, а также загрузить фотографии.

Кроме того, на сайте нужно будет выбрать регион и город, в котором будут транслировать фото и информацию об участнике Великой Отечественной войны.

На сайте также можно отретушировать фотографии — если снимок имеет дефекты, их можно будет устранить с помощью искусственного интеллекта.

После того как администраторы сайта проверят заявку, участникам акции пришлют время показа фотографии ветеранов на официальном сайте Бессмертного полка 2021.polkrf.ru.

Отметим, участники акции «Бессмертный полк» ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны, — и записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения.

Впервые мероприятие прошло в Томске в 2012 году. Тогда 9 мая в колонне «Полка» томичи пронесли почти 2 тысячи портретов ветеранов.