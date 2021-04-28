Красноярск предупредили о сильном ветре
В Красноярске 29 апреля ожидается северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, — сообщают сотрудники Среднесибирского УГМС.
По прогнозам Гидрометцентра, в Красноярске 29 апреля ночью +6…8 оС, днем +10…12 оС, облачно с прояснениями, возможен дождь.
При сильном ветре не рекомендуется стоять под рекламными щитами, деревьями, рядом с ненадежными строениями, не парковать автомобили около зданий.
Топ-5 самых ветренных городов России
Количество ветреных дней в году в одних городах значительно больше относительно других. Какие же города России можно назвать особенно ветреными?
- Норильск
- Новороссийск
- Воркута
- Певек
- Ставрополь