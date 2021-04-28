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Красноярск предупредили о сильном ветре

Красноярск предупредили о сильном ветре
Иллюстрация: vsarov.ru

В Красноярске 29 апреля ожидается северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, — сообщают сотрудники Среднесибирского УГМС.

#НОВОСТИ

По прогнозам Гидрометцентра, в Красноярске 29 апреля ночью +6…8 оС, днем +10…12 оС, облачно с прояснениями, возможен дождь.

При сильном ветре не рекомендуется стоять под рекламными щитами, деревьями, рядом с ненадежными строениями, не парковать автомобили около зданий.

Топ-5 самых ветренных городов России

Количество ветреных дней в году в одних городах значительно больше относительно других. Какие же города России можно назвать особенно ветреными?

  1. Норильск
  2. Новороссийск
  3. Воркута
  4. Певек
  5. Ставрополь

 

 

Автор: Петр Савельев
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