Красноярск предупредили о сильном ветре

В Красноярске 29 апреля ожидается северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, — сообщают сотрудники Среднесибирского УГМС.

По прогнозам Гидрометцентра, в Красноярске 29 апреля ночью +6…8 оС, днем +10…12 оС, облачно с прояснениями, возможен дождь.

При сильном ветре не рекомендуется стоять под рекламными щитами, деревьями, рядом с ненадежными строениями, не парковать автомобили около зданий.

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