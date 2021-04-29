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Безнал становиться все популярней в Красноярском крае

Безнал становиться все популярней в Красноярском крае
Иллюстрация: pixabay.com

В ряду прочего этому способствует развитие инфраструктуры эквайринга в регионе и появление новых инструментов проведения платежей без использования наличных денег.

#НОВОСТИ
Общая сумма покупок, оплаченных с помощью банковских карт в Красноярском крае, за 2020 год вросла на 21% по отношению к 2019-му и составила почти 602 млрд рублей. Об этом рассказали в красноярском отделении Банка России.
 
По информации регулятора, такой рост популярности безналичных платежей связан с увеличением доступности их проведения — к концу прошлого года в торгово-сервисных предприятиях края было установлено 75 тысяч электронных карточных терминалов (эквайринг), что на 27% больше, чем годом ранее. Количество же платежных карт на руках у населения выросло на 8% — до 6 млн штук.
 
Как полагают эксперты, свою лепту в развитие безналичных расчетов внесет и появление такого инструмента как Система быстрых платежей, которая позволяет оплачивать покупки с помощью мобильных устройств по QR-коду. Такой сервис в Красноярском крае сегодня предоставляет порядка 50 банков.
Оплата по QR-коду удобна покупателям и дает весомые преимущества бизнесу. Значительно увеличивается скорость денежного оборота, в отличие от обычного эквайринга деньги доступны продавцу сразу. Кроме того, комиссии в Системе быстрых платежей значительно ниже платы за эквайринг», — говорит управляющий красноярским отделением Центробанка Сергей Журавлев.
Автор: Петр Савельев
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