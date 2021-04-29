Безнал становиться все популярней в Красноярском крае

В ряду прочего этому способствует развитие инфраструктуры эквайринга в регионе и появление новых инструментов проведения платежей без использования наличных денег.

Общая сумма покупок, оплаченных с помощью банковских карт в Красноярском крае, за 2020 год вросла на 21% по отношению к 2019-му и составила почти 602 млрд рублей. Об этом рассказали в красноярском отделении Банка России.

По информации регулятора, такой рост популярности безналичных платежей связан с увеличением доступности их проведения — к концу прошлого года в торгово-сервисных предприятиях края было установлено 75 тысяч электронных карточных терминалов (эквайринг), что на 27% больше, чем годом ранее. Количество же платежных карт на руках у населения выросло на 8% — до 6 млн штук.

Как полагают эксперты, свою лепту в развитие безналичных расчетов внесет и появление такого инструмента как Система быстрых платежей, которая позволяет оплачивать покупки с помощью мобильных устройств по QR-коду. Такой сервис в Красноярском крае сегодня предоставляет порядка 50 банков.