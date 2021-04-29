Жители Красноярска могут накопить на квартиру за 7 лет

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и лидер онлайн-недвижимости России ЦИАН провел исследование и узнали, сколько российским работникам нужно времени, чтобы накопить на квартиру.

В расчет специалисты брали средний размер заработной платы, предлагаемый жителям того или иного города, уровень прожиточного минимума в городе, стоимость 1-комнатной квартиры на вторичном рынке и средние ставки по ипотеке также на вторичном рынке.

Методология рейтинга была построена с учетом финансовых возможностей ежемесячных накоплений.

Специалисты hh.ru и ЦИАН выяснили, что при средней зарплате в 47 тыс. рублей и средней стоимости однокомнатной квартиры в 2,95 миллиона рублей жители Красноярска могут накопить на покупку своего жилья за семь лет.

Быстрее всего жилье смогут купить работники сферы добычи сырья — чтобы собрать необходимую сумму, им нужно всего 4 года. Чуть быстрее накопить на квартиру смогут менеджеры — им понадобится для этого 5 лет. Строители и сотрудники из автобизнеса будут копить на жилье 6 лет, а специалисты производства, рабочий персонал и представители сферы «транспорт и логистика» — 7 лет .

По 8 лет копить придется медикам, юристам, менеджерам продаж и специалистам по страхованию. По 9 лет — бухгалтерам, маркетологам, специалистам кадровых служб и банковским работникам. Десять лет займет этот процесс у преподавателей и учителей, административного персонала и представителей профсферы «искусство, развлечения, масс-медиа».

Дольше всех откладывать деньги придется госслужащим — при средней предлагаемой зарплате в 37 тысяч рублей на накопления уйдет 11 лет.

Как казалось, быстрее всего накопить на квартиру могут жители Челябинска, Оренбурга и Саратова. Для того, чтобы собрать деньги на недвижимость, им понадобится 5 лет.