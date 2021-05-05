Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.05
74,86
89,77
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Рыбный бутик за сто восемьдесят дней

Рыбный бутик за сто восемьдесят дней
Иллюстрация: КПД-строй

Всего за шесть месяцев компания «КПД-строй» превратила типовой советский гастроном «Первый» в «Первый рыбный бутик». 10 апреля состоялось открытие, став настоящим событием для города Назарово.

В сентябре в компанию «КПД-строй» поступил интересный заказ: надо было провести глобальную реновацию советского гастронома и превратить его в современное торговое пространство с оригинальным фирменным стилем. Бизнесмены из Назарова Дмитрий и Людмила Яковлевы были настроены серьезно. Будучи владельцами рыбного цеха и хлебозавода, продукция которых поставляется даже в другие регионы, в своем городе супруги хотели сделать магазин, аналогов которого нет в Красноярском крае.
 
Рыбный бутик за сто восемьдесят дней 1
 
Флагманской продукцией «Первого рыбного бутика» стала, конечно же, рыба и морские деликатесы. Формат интересен еще и тем, что в зале оборудован кулинарный остров, где идет приготовление горячих рыбных и других блюд. Все это требовало профессионального подхода к проектированию и осуществлению строительных работ.
 
Рыбный бутик за сто восемьдесят дней 2Руководитель «КПД-строй» Алексей Паршуков подключил к работе над заказом дизайнеров из студии «ЧИЖ-Проект» (Красноярск). Они создали не только уникальный интерьер, но и фирменный стиль «Первого рыбного бутика»: логотип, оригинальную графику, которая украсила интерьер зала и упаковку для готовой еды.
 
Компанией «КПД-строй» был проведен сложный капитальный ремонт. Помимо 350 кв. м торгового зала было обустроено более 750 кв. м офисных и подсобных помещений, разработаны и проложены новые инженерные системы, выполнено современное оформление фасада.
 
Первый рыбный бутик» — один из наших самых масштабных проектов последнего года. Как и в случае с любым другим коммерческим объектом, было важно провести все работы в сжатые сроки, что мы и сделали. У нашей компании есть возможность оперативно укомплектовать стройку любыми высококвалифицированными специалистами, найти в команду опытных архитекторов, дизайнеров интерьера, поставщиков торгового оборудования, мебели. То есть мы выступаем не просто подрядчиками, а организаторами всего процесса, комплексно подходящими к решению поставленной задачи, — рассказал Алексей Паршуков.
Сейчас для этих же заказчиков на цокольном этаже «Первого рыбного бутика» реализуется проект магазина товаров для дома и сада «Чистый дом». Работы вновь ведет компания «КПД-строй».
 
Рыбный бутик за сто восемьдесят дней 3
 
 
 
 
 
«КПД-строй»
Тел. +7-902-942-38-24, @kpdstroy
 
 
 
Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский край стал вторым в России по количеству строящихся многокомнатных квартирКрасноярский край стал вторым в России по количеству строящихся многокомнатных квартир
  • Первый посткарантинный рейс в Египет из Красноярска улетел при полной загрузкеПервый посткарантинный рейс в Египет из Красноярска улетел при полной загрузке
  • Ищите «правильных» людейИщите «правильных» людей
  • «Аэрофлот» увеличил число рейсов между Красноярском и Москвой«Аэрофлот» увеличил число рейсов между Красноярском и Москвой
  • В Родительский день на красноярских кладбищах запретят въезд и парковкуВ Родительский день на красноярских кладбищах запретят въезд и парковку
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.