Рыбный бутик за сто восемьдесят дней

Всего за шесть месяцев компания «КПД-строй» превратила типовой советский гастроном «Первый» в «Первый рыбный бутик». 10 апреля состоялось открытие, став настоящим событием для города Назарово.

В сентябре в компанию «КПД-строй» поступил интересный заказ: надо было провести глобальную реновацию советского гастронома и превратить его в современное торговое пространство с оригинальным фирменным стилем. Бизнесмены из Назарова Дмитрий и Людмила Яковлевы были настроены серьезно. Будучи владельцами рыбного цеха и хлебозавода, продукция которых поставляется даже в другие регионы, в своем городе супруги хотели сделать магазин, аналогов которого нет в Красноярском крае.

Флагманской продукцией «Первого рыбного бутика» стала, конечно же, рыба и морские деликатесы. Формат интересен еще и тем, что в зале оборудован кулинарный остров, где идет приготовление горячих рыбных и других блюд. Все это требовало профессионального подхода к проектированию и осуществлению строительных работ.

Руководитель «КПД-строй» Алексей Паршуков подключил к работе над заказом дизайнеров из студии «ЧИЖ-Проект» (Красноярск). Они создали не только уникальный интерьер, но и фирменный стиль «Первого рыбного бутика»: логотип, оригинальную графику, которая украсила интерьер зала и упаковку для готовой еды. Руководитель «КПД-строй»подключил к работе над заказом дизайнеров из студии «ЧИЖ-Проект» (Красноярск). Они создали не только уникальный интерьер, но и фирменный стиль «Первого рыбного бутика»: логотип, оригинальную графику, которая украсила интерьер зала и упаковку для готовой еды.

Компанией «КПД-строй» был проведен сложный капитальный ремонт. Помимо 350 кв. м торгового зала было обустроено более 750 кв. м офисных и подсобных помещений, разработаны и проложены новые инженерные системы, выполнено современное оформление фасада.

Первый рыбный бутик» — один из наших самых масштабных проектов последнего года. Как и в случае с любым другим коммерческим объектом, было важно провести все работы в сжатые сроки, что мы и сделали. У нашей компании есть возможность оперативно укомплектовать стройку любыми высококвалифицированными специалистами, найти в команду опытных архитекторов, дизайнеров интерьера, поставщиков торгового оборудования, мебели. То есть мы выступаем не просто подрядчиками, а организаторами всего процесса, комплексно подходящими к решению поставленной задачи, — рассказал Алексей Паршуков.

Сейчас для этих же заказчиков на цокольном этаже «Первого рыбного бутика» реализуется проект магазина товаров для дома и сада «Чистый дом». Работы вновь ведет компания «КПД-строй».

«КПД-строй»

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