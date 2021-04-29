Красноярский производитель «ДомАвтоматика» модернизирует старые котельные по всей России

Компания поставляет котельным заводам спецоборудование – шкафы автоматики, на их базе предприятия конструируют и внедряют современные и автоматизированные котельные в регионах.

Усовершенствованное оборудование позволяет без участия человека поддерживать температуру и обеспечить экономное и бездымное сжигание угля.

Как отмечают инженеры, за счет новаторских алгоритмов сжигания происходит существенная экономия топлива. Кроме того, автоматические котельные позволят существенно снизить затраты на приобретение угля в отопительный сезон.

Новые котельные установки полностью автоматизированы — от управления насосами до коммерческого учета тепла. В режиме онлайн подробные данные о работе агрегата поступают в диспетчерский пункт. При этом система проста в эксплуатации, для неквалифицированного персонала нетребовательна к уровню его подготовки», — рассказал генеральный директор «ДомАвтоматики» Артур Туманян.

Отметим, котельные оснащены уникальный системой — алгоритмом реверса шнека, который останавливает работу двигателя котла, если в бункер попадет некачественное топлива или инородный предмета. Данное инженерное решение не имеет отечественных аналогов.

В Красноярском крае новые установки запущены в селах Межово и Сухобузимо.