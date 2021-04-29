«Нет, это не фейк!»: музей GEOS будет убеждать посетителей в подлинности ювелирных изделий

Музей геологии Центральной Сибири представит новый проект «Нет, это не фейк!» на XV выставке-ярмарке «Ювелирный салон Сибири». Экспозиция покажет «дикие» камни и ювелирные изделия из них.

В рамках проекта специалисты покажут образцы настоящих ювелирных украшений рядом с «диким» каменным материалом.

Такой способ организации экспозиции позволит увидеть особенности культуры ювелирного искусства, глубже понять ее природу и узнать об отличиях настоящих поделочных камней от тех, которые были выращены искусственно.

Посетители выставки также смогут узнать о особенностях того или иного минерала, о его происхождении и о том, какие факторы влияют на оценку качества ювелирных камней. Все желающие могут поучаствовать в интерактивной викторине «Минеральное лото» — она покажет участникам, что они знают о минералах.

Кроме того, специалисты GEOS расскажут о филигранности ювелирного искусства в древние времена и сегодня, а также об особенностях профессии ювелиров-камнерезов и о различной специализации этого направления.

Локация музея геологии Центральной Сибири — В-206, выставка открыта с 10.00 до 19.00 по адресу: МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19.