В Красноярском крае у вакцинации от ковида не будет майских каникул

В течение всей первой недели мая будет проводится как запись на вакцинацию, так и сама процедура. Это распространяется и на сами праздники. Подробности в регистратурах и на сайтах поликлиник.

Прививочные кабинеты в государственных поликлиниках Красноярского края продолжат работу по вакцинации от COVID-19 в период с 1 по 10 мая 2021 года. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Также ни на один день не будет прекращаться запись на процедуру. Но с учетом количества вакцины, которое есть в наличии.

Информация о порядке проведения иммунизации в выходные и праздничные дни будет размещена в регистратурах и на сайтах поликлиник», — уточнили в Минздраве.

Напомним, что на середину апреля 2021 года в Красноярский край завезли более 156 тысяч доз вакцины «Спутник V», а также 4 860 доз препарата «ЭпиВакКорона» для жителей северных районов.