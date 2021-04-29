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В Красноярском крае у вакцинации от ковида не будет майских каникул

В Красноярском крае у вакцинации от ковида не будет майских каникул
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

В течение всей первой недели мая будет проводится как запись на вакцинацию, так и сама процедура. Это распространяется и на сами праздники. Подробности в регистратурах и на сайтах поликлиник.

#НОВОСТИ
Прививочные кабинеты в государственных поликлиниках Красноярского края продолжат работу по вакцинации от COVID-19 в период с 1 по 10 мая 2021 года. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
 
Также ни на один день не будет прекращаться запись на процедуру. Но с учетом количества вакцины, которое есть в наличии.
Информация о порядке проведения иммунизации в выходные и праздничные дни будет размещена в регистратурах и на сайтах поликлиник», — уточнили в Минздраве.
Напомним, что на середину апреля 2021 года в Красноярский край завезли более 156 тысяч доз вакцины «Спутник V», а также 4 860 доз препарата «ЭпиВакКорона» для жителей северных районов.
Автор: Евгений Волошинский
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