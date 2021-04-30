Сергей Журавлёв: «Мы помним рост цен, но не их снижение»

Как пандемия повлияла на потребительскую корзину и покупки красноярцев, DK.RU беседует с управляющим красноярским отделением Банка России Сергеем Журавлёвым.

— Сергей Николаевич, давайте сначала определимся с понятием — что такое потребительская корзина?

— Это набор товаров и услуг, который отражает фактические расходы жителей страны или края. Потребительская корзина является хорошим «барометром» наших предпочтений в покупках. Рассчитывает корзину Росстат на основе данных о расходах населения на продовольственные и непродовольственные товары и услуги. Такой мониторинг позволяет рассчитать уровень инфляции. В составе корзины есть мясо, фрукты, одежда, бытовая техника, автомобили, коммунальные услуги, массаж, авиаперелеты и много других компонентов. Чем больше население тратит денег на покупку товара, тем больше его «вес» в корзине. Например, сыр имеет больший «вес», чем роликовые коньки, так как его покупают гораздо чаще.

— Корзина одна для всех жителей страны?

— Перечень един для всех россиян, но вот доли этих составляющих в каждом регионе разные. Это одна из многих причин, почему уровень инфляции в регионах отличается и почему инфляция меняется не всегда одинаково от региона к региону.

— Когда состав корзины менялся последний раз, и вообще, как часто это происходит?

— Корзина пересматривается, как правило, каждый год. Последние изменения были в этом году, они основывались на анализе расходов жителей страны в 2020-м. Такие обновления даже регламентируются законом, который обязывает делать это не реже, чем раз в 5 лет. Но это мы говорим про перечень товаров и услуг. А есть еще структура корзины, она меняется ежегодно. Например, жители края стали тратить больше денег на курицу, доля этого товара изменилась в корзине.

— А само количество товаров и услуг неизменно?

— Нет, этот показатель также меняется. Сейчас в корзине россиян 556 наименований. В 2017 году в нее входило 506 товаров и услуг, в 2020-м — 520.

— По какому принципу отбираются товары и обновляется корзина?

— Пересмотр состава корзины зависит от того, как меняются потребительские предпочтения и траты. Часть товаров и услуг «покидают» корзину. Исключаются те, спрос на которые очень сильно снизился или вовсе исчез. Их заменяют новыми.

Например, сейчас покупают в основном сенсорные телефоны и почти перестали приобретать кнопочные аппараты. А всего 10-15 лет назад, в досмартфонное время, они были распространены. Сократились расходы на товар, его убрали из корзины. Обратный пример: в условиях пандемии вырос спрос на маски, антисептики, компьютерную томографию, лекарства для лечения коронавируса. Поэтому с 2021 года Росстат включил их в корзину и начал отслеживать изменение цен по ним.

— Принцип одинаковый: что стали больше покупать — включили, что меньше — исключили?

— Как правило, да. Но может быть и другой подход. Например, до 2021 года рассчитывали среднюю стоимость проживания в гостинице в регионе, а теперь есть разделение по классам жилья — хостелы, отели 3*, 4* и 5*. Подсчет идет уже не усредненный, а более детальный.

— 2020 год был нестандартным. Вы уже сказали, что в корзине появились лекарства, томография. Как еще на потребительские предпочтения повлияла пандемия?

— Какое-то время мы не могли ходить в кинотеатры и стали активно подписываться на онлайн-видеосервисы. Стали чаще пользоваться каршерингом в крупных городах вместо такси. Также в корзине появились средства для уборки дома.

— А что выпало из корзины при последних изменениях кроме кнопочных телефонов?

— Из корзины исключили полушерстяной ковер. Речь идет о предмете декора, который висел на стенах во многих квартирах не один десяток лет. Сейчас советский антураж уходит в историю. Такие ковры почти не покупают. Аналогичная история с мужской шапкой-ушанкой. Сейчас их почти не носят. Исключили ртутные градусники. Вместо них появились безртутные термометры. В 2014 году Россия присоединилась к Минаматской конвенции по ртути. Это международный договор, направленный на защиту здоровья и окружающей среды. С 2020 года в нашей стране прекратился выпуск ртутных градусников.

— С составом корзины разобрались, а как за последнее время поменялась ее структура? На какие товары расходы растут, а на какие — снижаются?

— В корзине красноярцев возросла доля непродовольственных товаров. Увеличились расходы на персональные компьютеры, бытовые приборы, легковые автомобили и, конечно, медицинские препараты. Траты на покупку компьютеров и ноутбуков увеличились из-за скачка спроса на них при распространении дистанционных форм работы и обучения. Выросли расходы на строительные материалы, особенно ламинат, и мебель. Ремонт — явный тренд последнего времени — люди мало путешествовали и тратили на это, обустраивали свое жилье. Другая причина — рост спроса на недвижимость в связи с реализацией программы льготной ипотеки с господдержкой. При этом жители края меньше тратили на одежду, обувь, парфюмерию и косметику — на то, что связано «с выходом в люди».

По сравнению с прошлыми годами расходы на продукты питания в потребительской корзине возросли. При этом в рационе питания жителей края увеличилась доля свежих овощей и фруктов. Также возросли расходы на крупы. Все мы помним, как люди закупали их впрок на волне ажиотажного спроса в прошлом году. Вместе с этим, немного меньше стали покупать мяса, молока, рыбы и кондитерских изделий.

— Что с услугами? В этом сегменте ограничения были самыми значительными?

— Да, рынок услуг пострадал от пандемии больше, чем любой другой сектор экономики. Действие ограничительных мер дольше всего сохранялось в этой сфере. Только в марте этого года в нашем регионе отменили основные ограничения на работу кафе и ресторанов. Как следствие, в прошлом году расходы красноярцев на услуги снизились. Жители края меньше тратили на зарубежный туризм, курортный отдых внутри страны, посещение музеев, театров и кино. При этом почти никак не поменялась доля расходов в потребительской корзине на бытовые услуги и ЖКХ.

— Это особенности нашего региона. А если сравнить с другими, например, нашим соседом по Сибири — с Иркутской областью. Как наши траты различаются?

— Жители нашего края тратят больше, чем иркутяне, на новые импортные авто, ремонт жилья, гамбургеры и свинину. В Иркутской области предпочитают новые легковые отечественные авто, печенье, манты (позы) и говядину. Почти одинаково мы тратим деньги на лекарства. Несмотря на территориальную близость наших регионов и схожесть экономик, потребительские предпочтения жителей, тем не менее, отличаются.

— Потребительская корзина позволяет посчитать официальный уровень инфляции. Он часто не совпадает с наблюдениями обычных людей. Почему так происходит?

— Очень часто воспринимаемый нами уровень цен отличается от официальных цифр. В основном это связано с тем, что каждый из нас имеет свой набор потребляемых товаров и услуг. Так, например, в марте в крае подорожала курица из-за увеличения затрат производителей на корма и импортные ветеринарные препараты отчасти из-за произошедшего ранее ослабления рубля. Зато замедлился рост цен на свинину. Наши краевые свинокомплексы увеличили объемы выпуска продукции за счет реализованных ранее инвестиционных проектов. Понятно, что у любителей свинины траты снизились. А те, кто предпочитает курицу, наоборот, потратили больше.

Кроме того, определенную роль играют особенности нашего восприятия.

Как правило, мы помним рост цен, но часто упускаем из виду их снижение. Например, в апреле прошлого года резко вырос спрос на такое народное «противовирусное» средство как чеснок. Его цена поднялась до 276 рублей за кило. В марте этого года он стоил уже 203 рубля. Тогда все обратили внимание на его подорожание, но сейчас мало кто заметил, что он стоит меньше, чем в прошлом году.

— По потребительской корзине считается официальная инфляция. Так какая же она сейчас?

— В марте годовая инфляция в Красноярском крае ускорилась до 5,5%, оставаясь ниже показателей по Сибири и России. Продолжился рост цен на продукты, он составил 7,8% в годовом выражении. Непродовольственные товары подросли в цене за год на 6,6%. Услуги по-прежнему показали самый незначительный рост — 1,3%. На ускорение роста цен влияет увеличение издержек производителей и оживление потребительской активности на фоне улучшения эпидемической обстановки.

— На прошлой неделе прошло заседание Совет директоров Банка России. Прокомментируйте, пожалуйста, изменения ключевой ставки. И как решение повлияет на инфляцию?

— Цены растут, у людей и бизнеса инфляционные ожидания повышенные. Как я уже говорил, мы видим рост потребительской активности. Причем спрос восстанавливается быстрее, чем производство товаров. Это формирует необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Поэтому на последнем заседании Совета директоров Банка России принято решение повысить ключевую ставку до 5%.

— Стоит ли ожидать дальнейшего ее повышения?

— Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики.

— А что будет с инфляцией?

— По прогнозу Банка России, к концу 2021 года инфляция будет в диапазоне 4,7–5,2%. В условиях проводимой денежно-кредитной политики она вернется к цели Банка России — вблизи 4% — в середине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.