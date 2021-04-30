Последняя неделя весны в Красноярском крае объявлена временем бизнеса

В конце мая в регионе состоится ряд мероприятий для малых и средних предпринимателей. Проходить они будут не только в Красноярске, но и в других городах края.

В Красноярском крае с 24 по 29 мая пройдут Дни предпринимательства, сообщают в Агентстве по развитию МСП региона.

Основной площадкой станет красноярский центр «Мой бизнес». Участников Дней ждут образовательные, дискуссионные площадки. Например, речь будет идти о применении налога на профессиональный доход, о том, как правильно ставить цели для своего дела, как продавать и продвигать свои услуги и т.д.

Помимо этого на базе Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора будут организованы вебинары для представителей высокотехнологичных предприятий.

Также будут работать площадки в Минусинске и Железногорске. Собравшиеся там смогут участвовать в мероприятиях удаленно.

В целом программа рассчитана не только на уже действующих предпринимателей, но и на тех, кто только задумывается о начале собственного дела.