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Последняя неделя весны в Красноярском крае объявлена временем бизнеса

Последняя неделя весны в Красноярском крае объявлена временем бизнеса
Иллюстрация: pixabay.com

В конце мая в регионе состоится ряд мероприятий для малых и средних предпринимателей. Проходить они будут не только в Красноярске, но и в других городах края.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае с 24 по 29 мая пройдут Дни предпринимательства, сообщают в Агентстве по развитию МСП региона.
 
Основной площадкой станет красноярский центр «Мой бизнес». Участников Дней ждут образовательные, дискуссионные площадки. Например, речь будет идти о применении налога на профессиональный доход, о том, как правильно ставить цели для своего дела, как продавать и продвигать свои услуги и т.д.
 
Помимо этого на базе Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора будут организованы вебинары для представителей высокотехнологичных предприятий.
 
Также будут работать площадки в Минусинске и Железногорске. Собравшиеся там смогут участвовать в мероприятиях удаленно.
В целом программа рассчитана не только на уже действующих предпринимателей, но и на тех, кто только задумывается о начале собственного дела.
 
Подробнее с программой Дней предпринимательства можно ознакомиться на сайте проекта. Там же можно зарегистрироваться как участник (для некоторых мероприятий это понадобится).
Автор: Евгений Волошинский
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