Неделю между майскими праздниками власти объявили нерабочей, это стало сюрпризом не только для работодателей, но и бухгалтеров: не кроется ли какого подвоха в плане рассчета зарплаты в эти дни?

С 1 по 10 мая все (ну или почти все) отдыхают. Одним словом — майские праздники!

Из-за того, что выходные дни и праздничные совпадают, получается такая картинка:

с 1 по 3 мая отдыхаем — в честь дня труда;

с 8 по 10 мая отдыхаем — в честь Дня Победы;

Эти дни считаются выходными - тут все просто. А вот что делать с «кусочком» с 4 по 7 мая? И что будет с зарплатой в эти дни, ведь они не выходные дни и не праздничные?. По сути, они — это некий гибрид с соответствующим названием: нерабочие.

Если вкратце, то нерабочие дни, это когда вы спокойненько и официально жарите шашлыки на даче, а работодатель вам платит деньги.

В общем, головоломка для бухгалтеров организована! Но её мы оставим, а пока два основных момента с зарплатой:

работягам, которые будут трудиться 1 и 9 мая полагается оплата в двойном размере;

за 4 по 7 мая — оплата стандартная и не важно, работаешь ты или нет.

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