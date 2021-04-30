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Турпоходы и рыбалка: как красноярцы планируют провести майские выходные

Турпоходы и рыбалка: как красноярцы планируют провести майские выходные
Иллюстрация: pixabay.com

Специалисты аукциона Au.ru проанализировали, какие товары покупают красноярцы, и пришли к выводу: жители нашего города на майские выходные планируют туристические походы и рыбалку.

#НОВОСТИ
Так, на аукционе, лидером по запросам пользователей стал «туристический бинокль», его красноярцы искали в 4 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Популярностью также пользовались туристические рюкзаки (+29%), газовые горелки под котелки и казаны (+27%) и навигатор туристический (+71%). 
Специалисты также отметили рост спроса на фонарики (в 3 раза) и складные ножи (в 2 раза). 
Кроме того, в 2 раза чаще на аукционе стали искать лодки пвх, а запрос на удочки вырос на 37%. 
Среди востребованных товаров оказались и шампуры — поездка на шашлыки тоже присутствует в планах красноярцев.
Некоторые красноярцы в качестве отдыха выбрали поездку на дачу — в истории запросов на аукционе также фигурируют саженцы, рассада и семенной картофель. 
Есть и значительные падения в популярности товаров. Так, например, поиск кальянов свёлся практически к нулю, к этому привели значительные законодательные ограничения.
Автор: Юлия Тарабан
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