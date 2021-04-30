Турпоходы и рыбалка: как красноярцы планируют провести майские выходные

Специалисты аукциона Au.ru проанализировали, какие товары покупают красноярцы, и пришли к выводу: жители нашего города на майские выходные планируют туристические походы и рыбалку.

Так, на аукционе, лидером по запросам пользователей стал «туристический бинокль», его красноярцы искали в 4 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Популярностью также пользовались туристические рюкзаки (+29%), газовые горелки под котелки и казаны (+27%) и навигатор туристический (+71%).

Специалисты также отметили рост спроса на фонарики (в 3 раза) и складные ножи (в 2 раза).

Кроме того, в 2 раза чаще на аукционе стали искать лодки пвх, а запрос на удочки вырос на 37%.

Среди востребованных товаров оказались и шампуры — поездка на шашлыки тоже присутствует в планах красноярцев.

Некоторые красноярцы в качестве отдыха выбрали поездку на дачу — в истории запросов на аукционе также фигурируют саженцы, рассада и семенной картофель.

Есть и значительные падения в популярности товаров. Так, например, поиск кальянов свёлся практически к нулю, к этому привели значительные законодательные ограничения.