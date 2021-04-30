Жители Красноярска отказываются от общественного транспорта в пользу авто и пеших прогулок

Пандемия коронавируса изменила предпочтения россиян – многие стали отказываться от общественного транспорта и отдали предпочтение пешим прогулкам и авто. Красноярцы – не исключение.

Аналитики геосервиса 2ГИС изучили более 370 млн маршрутов в городах-миллионниках, чтобы узнать, как менялись транспортные привычки жителей крупнейших городов России за последние два года - с марта 2019 по март 2021 года.

В исследовании приняли участие партнеры по экосистеме Сбера: сервисы «Ситимобил» и «СберЗдоровье».

Общественный транспорт

Специалисты сообщили, что пандемия и самоизоляция заметно сократили число пользователей традиционного общественного транспорта. Во многих городах его аудитория до сих пор не восстановилась до показателей весны доковидного 2019 года.

В Самаре, Волгограде и Нижнем Новгороде, по данным 2ГИС, количество построений маршрутов с марта 2019 по март 2021-го снизилось на 16–20%.

Однако исключением стала Москва. В столице маршруты на общественном транспорте в марте 2021 года искали на 12% чаще, чем два года назад. Москвичи активно пользовались метро, МЦК, МЦД.

Реже всего россияне ездили на общественном транспорте в апреле — тогда в стране ввели всеобщий локдаун.

Поездки на авто

В марте 2021 года число поездок на автомобилях в крупных городах страны выросло более чем в 2 раза в сравнении с этим же периодом 2019 года.

Спрос на авто в марте 2021 года вырос в 9 городах-миллионниках, включая самые крупные — Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Количество поездок на авто у жителей Красноярска увеличилось на 72,56% в сравнении с мартом 2019 года. Также выбор в пользу автомобилей часто делали жители Волгограда и Петербурга.

Россияне пользовались не только собственными авто — увеличился спрос на такси и услуги каршеринга. Чаще всего такси для поездок выбирали жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Как рассказала руководитель пресс-службы «Ситимобил», пандемия оказала большое влияние на уровень поездок россиян на такси. Уже в первый день локдауна трафик сократился больше чем в 2 раза. Однако как только эпидемиологическая ситуация стала лучше, спрос на услуги такси вновь вырос.

30 марта 2020 года в Москве мы отмечали падение спроса на такси на 66% по сравнению с 2019 годом. В этот период мы фиксировали падения по всей России — люди самоизолировались дома и сильно сократили передвижение по городу. В апреле 2020 года количество поездок в отдельных крупных городах сократилось на 50%, по сравнению с месячными показателями в 2019 году. В июне 2020 года число заказов вернулось к докоронавирусным значениям, а в июле выросло на 6%. С того момента по всей России мы фиксируем положительную динамику спроса», — рассказала Полина Ломоносова.

Пешие прогулки

Пандемия усилила общий тренд — интерес жителей городов к пешим прогулкам растёт. В городах-миллионниках количества пеших маршрутов за последние два года увеличилось на 14%.

Больше всего интерес к таким прогулкам вырос в Воронеже, Санкт-Петербурге и Перми.

В Красноярске количество пеших маршрутов, которые горожане строили с помощью сервиса 2ГИС, увеличилось почти на 5%.

Небольшое сокращение пеших маршрутов было отмечено только в Ростове-на-Дону.

Владислав Мохамед Али, медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» рассказал, что ходьба — это кардио-нагрузка, которая полезная каждому человеку. Однако миф о популярных 10000 шагах он опроверг.

Какого-то четкого количества „полезных“ шагов не существует — это зависит от особенностей организма. Но, ходьба — отличный способ получения физической активности, во время которой оказывается благоприятная нагрузка на все органы», — Владислав Мохамед Али.

Отметим, строить пешие маршруты с помощью 2ГИС стало интереснее. В апреле сервис добавил голосовое ведение по пешим маршрутам. Теперь необязательно держать телефон в руках — дорогу пешеходам подскажут телеведущий Николай Дроздов, литературный критик Галина Юзефович, автоблогер AcademeG или другие дикторы навигатор.