Антирейтинг должников за электричество снова возглавила красноярская УК ЖСК

Красноярскэнергосбыт опубликовал список управляющих компаний Красноярского края с самыми большими долгами за электроэнергию. На тройку лидеров приходится почти 40% общего долга.

За последние пять месяцев управляющая компания «Жилищные системы Красноярска» накопила 40 млн рублей долгов перед энергетиками и возглавила антирейтинг недобросовестных управляющих компаний Красноярского края в первом квартале 2021 года. Об это рассказали в пресс-службе Краснорскэнергосбыта.

Примечательно, что в конце прошлого года долг УК «ЖСК» превышал 160 млн рублей. Тогда проблему удалось решить, подключив прокуратуру и главу Красноярска В итоге задолженность была полностью погашена.

Сейчас же компания вновь производит оплаты нерегулярно и незначительными суммами», — говорят в энергосбыте.

На втором месте антирейтинга идет УК «Нанж», которая обслуживает коттеджи в поселке Нанжуль-Солнечный. Ее долг перед энергетиками составляет более 38 млн рублей. Он был накоплен в течение пяти лет.

Часть жителей Нанжуль-Сонечного сейчас перешли на прямые договоры с Красноярскэнергосбытом, но поселок ежемесячно потребляет электроэнергии на 1 млн рублей сверх объема, используемого и оплачиваемого жителями для индивидуальных нужд, и продолжает наращивать долг», — рассказывают энергетики.

Третья строчка в списке самых нерадивых управляющих компаний края за ТСЖ «Сосновый бор». Собственники элитных коттеджей на проспекте Свободный, объединившиеся под знаменем этой организации, за три года накопили более 11 млн рублей долгов за электроэнергию. Ежемесячные обращения в Арбитражный суд приводят лишь к частичному погашению задолженности.

Всего в антирейтинг Красноярскэнергосбыта попало 100 управляющих компаний края с наибольшими долгами за электроэнергию. А суммарная задолженность всех организаций, обслуживающих жилой фонд, превышает 225 млн рублей.

Наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией является грубым нарушением правил лицензирования деятельности управляющих компаний и предусматривает административное наказание, а при повторных нарушениях компания может быть лишена лицензии, без которой она не вправе обслуживать жилфонд и взимать плату за услуги», — напоминают энергетики.

В частности, сейчас в Стройнадзоре находятся два заявления о привлечении к административной ответственности управляющих компаний «Губерния» и «Заказчик ЖКУ».