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Мэр Красноярска затестировал новое колесо обозрение

Мэр Красноярска затестировал новое колесо обозрение
Иллюстрация: ТВК

В парке флоры и фауны «Роев ручей» запустили новое 50-метровое колесо обозрения. Одним из первых на нем прокатился мэр Сергей Еремин c дочками.

#НОВОСТИ

Впечатлениями от нового аттракциона Сергей Еремин поделился в своём Instagram.   

Вид на самой вершине открывается нереальный, восторг! Оценил сегодня вместе с дочками», – написал Ерёмин.

Мэр Красноярска затестировал новое колесо обозрение 1

Напомним, 50-метровое колесо стало самым высоким в городе. Аттракцион оборудован закрытыми обогреваемыми кабинками. Директор парка Андрей Горбань подчеркивает, что «все комплектующие изготовлены на местных предприятиях».

Добавим, ранее в парке «Остров сокровищ» уже было 30-метровое колесо обозрения, которое было демонтировано сразу после закрытия проекта.

Автор: Петр Савельев
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