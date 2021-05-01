Мэр Красноярска затестировал новое колесо обозрение
В парке флоры и фауны «Роев ручей» запустили новое 50-метровое колесо обозрения. Одним из первых на нем прокатился мэр Сергей Еремин c дочками.
Впечатлениями от нового аттракциона Сергей Еремин поделился в своём Instagram.
Вид на самой вершине открывается нереальный, восторг! Оценил сегодня вместе с дочками», – написал Ерёмин.
Напомним, 50-метровое колесо стало самым высоким в городе. Аттракцион оборудован закрытыми обогреваемыми кабинками. Директор парка Андрей Горбань подчеркивает, что «все комплектующие изготовлены на местных предприятиях».
Добавим, ранее в парке «Остров сокровищ» уже было 30-метровое колесо обозрения, которое было демонтировано сразу после закрытия проекта.